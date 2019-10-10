Son Dakika Haberleri: Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

45 dakika önce

Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü., System.String[]

Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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