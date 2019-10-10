Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. - ŞANLIURFA