Suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü (2)
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SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADITerör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:34 Kaynak: DHA
SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI
Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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