Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü
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Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştüMARDİN - Suriye tarafından ateşlenen havan topu Mardin'in Kızıltepe ilçesine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü
MARDİN - Suriye tarafından ateşlenen havan topu Mardin'in Kızıltepe ilçesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.
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