Son Dakika Haberleri: Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü

Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü

1 saat önce

Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştüMARDİN - Suriye tarafından ateşlenen havan topu Mardin'in Kızıltepe ilçesine düştü.

Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü

MARDİN - Suriye tarafından ateşlenen havan topu Mardin'in Kızıltepe ilçesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.

Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü

Kızıltepe, Mardin, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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