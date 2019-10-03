Son Dakika Haberleri: Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4'ü mezarları başında anıldı.

Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4'ü mezarları başında anıldı.


Ekim 2012'de Suriye'den atılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu anne ve 3 çocuğu ile o anda aynı evde misafir olarak bulunan 1 çocuk hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesinin fertleri vefatlarının 7'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Anma programına Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ve ölenlerin yakınları katıldı.


Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Ömer Timuçin'e başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu. Baba Ömer Timuçin, ziyaretlerinden dolayı başkan yardımcılarına ve gelen heyete teşekkür ederek, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı memnuniyetini iletti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesi için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.


Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden 3 Ekim 2012'de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 4'ü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor Son dakika: İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]