Suriye'den atılan mermiyle başından yaralanan çocuğun ailesine devlet desteği sağlanıyor - Son Dakika

Suriye'den atılan mermi ile geçen yıl başından yaralanan 10 yaşındaki Harun Çiçek'in ailesine devlet desteği veriliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Vali Abdullah Erin'in Ceylanpınar'daki evlerinde ziyaret ettiği Çiçek ailesinin talepleri yerine getiriliyor.

Vali Erin'in girişimleriyle mağdur ailenin talebine cevap veren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), baba İbrahim Çiçek'i Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği'nde şoför olarak istihdam etmeye başladı.

Küçük çocuğunun yorgun mermi ile yaralanması nedeniyle uzun süre il dışında tedavi amacıyla bulunmak zorunda kalan aileye, Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla da 27 bin 750 lira ödeme yapıldı.

Devlet, daha iyi bir ortamda yaşaması sağlamak istediği aileye 4 aylık kira bedeli olarak 2 bin 400 lira da ödeme gerçekleştirildi.

SYDV tarafından ayni yardımlar yapılmaya devam edilen aileye ayrıca, engelli aylığı, evde bakım aylığı, şartlı nakit transferi ve elektrik tüketim desteği de sağlanıyor.

Tedavi ve rehabilitasyonu için de her türlü devlet imkanının seferber edildiği Harun Çiçek, Ceylanpınar Devlet Hastanesi tarafından da her gün evinden alınıp fizik tedavi ve bakımının ardından tekrar evine bırakılıyor.