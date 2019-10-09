Son Dakika Haberleri: Suriye'den atılan roket, nusaybin'de binaya isabet etti
Son Dakika Güncel Suriye'den atılan roket, nusaybin'de binaya isabet etti

Suriye'den atılan roket, nusaybin'de binaya isabet etti

1 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

Suriye'den atılan roket, nusaybin'de binaya isabet etti, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

Görüntü Dökümü

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Roketin isabet ettiği bina

Binanın bulunduğu sokaktan

Kalabalıktan görüntü

Genel ve detay görüntüler

MARDİN


Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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