Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti
Son Dakika Güncel Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti

Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti

55 dakika önce

Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi.

Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti, System.String[]

Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi. Yerel basın, yüzlerce araçlık ABD konvoyunun sınır kapısından geçtiğini ve Irak'a giriş yaptığını duyurdu.

Suriye'nin Kamışlı kentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, Suriye'den çekilmelerine sinirlenen PYD/ PKK yandaşlarının ABD askeri aracını taşladığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Bölge halkının, çekilen ABD askerlerine taş atması


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Duhok, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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