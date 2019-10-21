Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti
Son Dakika Güncel Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti

Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti

1 saat önce

Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçtiSuriye, (DHA)- Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi.

Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti, System.String[]

Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti

Suriye, (DHA)- Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi. Yerel basın, yüzlerce araçlık ABD konvoyunun sınır kapısından geçtiğini ve Irak'a giriş yaptığını duyurdu.

Suriye'nin Kamışlı kentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, Suriye'den çekilmelerine sinirlenen PYDPKK yandaşlarının ABD askeri aracını taşladığı görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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