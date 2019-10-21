Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti
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Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçtiSuriye, (DHA)- Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
Suriye'den çekilen ABD askeri konvoyu Irak'a geçti
Suriye, (DHA)- Suriye"den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak'ın Dohuk kentine girdi. Yerel basın, yüzlerce araçlık ABD konvoyunun sınır kapısından geçtiğini ve Irak'a giriş yaptığını duyurdu.
Suriye'nin Kamışlı kentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, Suriye'den çekilmelerine sinirlenen PYDPKK yandaşlarının ABD askeri aracını taşladığı görüldü.
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