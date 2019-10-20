Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek
Son Dakika Güncel Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek

49 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurdu.

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurdu.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin Irak'a gideceğini belirterek, "Irak'ı savunmak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi sürdürmek için yaklaşık bin asker Irak'ta görev yapacak" dedi.


ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini kaydeden Esper, çekilmenin birkaç gün değil birkaç hafta süreceğini ifade ederek, "Şu anki plan askerlerimizin Irak'ın batısına yerleştirilmesidir" şeklinde konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı almıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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