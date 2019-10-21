Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı
Son Dakika Güncel Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı

8 dakika önce

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı, System.String[]

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a intikal etti.

Uçakların korumasında Duhok'tan geçen Amerikan birliklerinin, Enbar'daki Ayn'ul Esed Üssü'ne intikal etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Simelka kapısı, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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