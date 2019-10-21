Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor
6 dakika önce
Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman TIR'ları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor.
Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman TIR'ları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:36
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