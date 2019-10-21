Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor
Son Dakika Ekonomi Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor

6 dakika önce

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman TIR'ları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor.

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor, System.String[]

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman TIR'ları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:36 
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