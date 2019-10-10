Son Dakika Haberleri: Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum
Son Dakika Dünya Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum

Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum

37 dakika önce

Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı

Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum, System.String[]

Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.


Griffin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda askerlerden birinin "Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum." dediğini belirtti. Gazeteciye konuşan bir asker, Türkiye'nin 'gaddarlıklarına' şahit olduğunu söyleyerek, "Tüm güvenlik anlaşmalarına uyduk. Kürtler tüm anlaşmalara uyuyor. Türklere sınırın bu tarafından hiçbir tehdit yok. Bu delilik." şeklinde konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Fox News, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:51 
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