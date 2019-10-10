Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum
37 dakika önce
Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı
Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.
Griffin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda askerlerden birinin "Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum." dediğini belirtti. Gazeteciye konuşan bir asker, Türkiye'nin 'gaddarlıklarına' şahit olduğunu söyleyerek, "Tüm güvenlik anlaşmalarına uyduk. Kürtler tüm anlaşmalara uyuyor. Türklere sınırın bu tarafından hiçbir tehdit yok. Bu delilik." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:51
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