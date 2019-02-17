Son Dakika Haberleri: Suriye'den Çekilme Adım Adım Gerçekleşecek"

Suriye'den Çekilme Adım Adım Gerçekleşecek"

30 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD askerlerinin Suriye'den adım adım çekileceğini söyledi.

Suriye'den Çekilme Adım Adım Gerçekleşecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD askerlerinin Suriye'den adım adım çekileceğini söyledi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD'nin birliklerini Suriye'den ani ve hızlı bir şekilde geri çekmeyeceğini belirtti. ABD'nin konuyla ilgili müttefikleriyle yakından temas kuracağını ifade eden Jeffrey, çekilmenin "adım adım" gerçekleşeceğini söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Münih, James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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