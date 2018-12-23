"Suriye'den çekilme krizi" büyüyor
4 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum.
ABD
Başkanı Donald Trump
, "Başkan Obama
tarafından 2015'te atanan Brett McGurk
'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni. Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28
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