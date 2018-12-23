Son Dakika Haberleri: "Suriye'den çekilme krizi" büyüyor

"Suriye'den çekilme krizi" büyüyor

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni. Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28 

Barack Obama, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Brett McGurk, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi

Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:06:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suriye'den çekilme krizi" büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]