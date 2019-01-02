Son Dakika Haberleri: Suriye'den Çekilsek Bile Kürtleri Korumak İstiyoruz"

Suriye'den Çekilsek Bile Kürtleri Korumak İstiyoruz"

5 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Suriye'den Çekilsek Bile Kürtleri Korumak İstiyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Suriye'den çekilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Çekilmenin uzayabileceği iddialarını yalanlayan Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" dedi. Trump, Amerikan askerinin çekilmesi sürecinin yavaş olacağına işaret ederek, "DEAŞ'ın kalıntılarını temizlerken, birliklerimizi yavaş yavaş ailelerinin yanına gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

"KİM JONG-UN'DAN HARİKA BİR MEKTUP ALDIM" Donald Trump, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda bir araya geleceklerini açıkladı. Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım" ifadesini kullandı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Trump, Kim ile görüşmeleri sayesinde büyük bir savaşı önlediğini iddia etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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