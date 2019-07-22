Suriye'den Ceylanpınar'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
53 dakika önce
SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye
'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar'a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye
'ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı