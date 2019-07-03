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Suriye'den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

45 dakika önce

Suriye'den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralıGAZİANTEP - Suriye'nin Azez bölgesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan araçlardan biri takla attı.

Suriye'den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
GAZİANTEP - Suriye'nin Azez bölgesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan araçlardan biri takla attı. Kazada 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, görevli olduğu Suriye'nin Azez bölgesinden İslahiye ilçesindeki Garnizon Komutanlığına dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan bir askeri araç, mıcır nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Devrilen araçta sıkışan askerler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Astsubay A.R.İ. ve Uzman Çavuş M.B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Suriye'den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Suriye, Azez, 3. Sayfa
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