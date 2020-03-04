Suriye'den engelli kızını sırtında taşıyarak kaçtı, Mehmetçik yardımına koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'den engelli kızını sırtında taşıyarak kaçtı, Mehmetçik yardımına koştu - Son Dakika

Suriye'den engelli kızını sırtında taşıyarak kaçtı, Mehmetçik yardımına koştu

6 saat önce

Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşta 4 ağabeyini, 1 ablasını ve 1 yeğenini kaybeden iş adamı, biri engelli 10 çocuğuyla Türkiye'ye sığındı.

Suriye'den engelli kızını sırtında taşıyarak kaçtı, Mehmetçik yardımına koştu, System.String[]

Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşta 4 ağabeyini, 1 ablasını ve 1 yeğenini kaybeden iş adamı, biri engelli 10 çocuğuyla Türkiye'ye sığındı. Adana'da paketçilik yaparak hayata tutunan Hasan Hayru, engelli çocuğunu 50 kilometre sırtında taşıdığını, artık taşıyacak gücü kalmadığında Türk askerinin yetişip yardım ettiğini anlattı.


Suriye'de süren iç savaştan dolayı büyük bir dram yaşanırken, birçok aile de parçalandı. Bunlardan biri olan Suriyeli iş adamı Hasan Hayru (49) da, Esad'ın attığı bombanın evlerine düşmesi sonucu 4 ağabeyini, 1 ablasını ve 1 yeğenini kaybetti. Halep'te inşaat malzemeleri satan, 3 iş yeri bulunan ve müteahhitlik yapan Hayru, savaşta neredeyse tüm akrabalarını kaybedince neyi var neyi yok bırakıp ailesiyle birlikte canlarını kurtarmak için Türkiye'ye sığındı. 1'i engelli 10 çocuğu ile yaya olarak kilometrelerce yürüyüp Türkiye'ye geldiğini anlatan Hayru, bedensel engelli olan 14 yaşındaki kızı Rağat Hayru'yu da 50 kilometre sırtında taşıdığını, yürüyecek gücü kalmadığında Türk askerinin yetişip yardım ettiğini söyledi. Hayru, "Bizim olduğumuz yere bomba düştü, sonrasında kaybolanlar vardı, bulamadık. Suriye'de elektrik ve yemek yok. Her tarafta bomba patlıyor. Ben 10 çocukla orada ne yapacağım. Ben Suriye'de çok zengindim. İki büyük market, inşaat malzemeleri satan iş yeri, tarlalar ve 3 ev vardı ama şimdi hiçbiri yok. Şimdi burada çalışıyorum, sabah 05.00'de gidip saat 12.30'da çıkıyorum. Benim bir çocuğum doğuştan engelli, Türkiye'de tedavi oluyor" dedi.


Savaşın çok kötü olduğunu anlatan Hayru, "Mermiler yağmur gibi yağıyordu, oradan kaçtık. Benim kız engelli olduğu için omzuma alıp 50 kilometre yürüdüm. Bizi o şekilde gören Türk askerleri hemen yanımıza gelip benim kızı aldılar. Allah şahit Türk askerleri bana çok yardımcı oldu" diye konuştu. - ADANA

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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