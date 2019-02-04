Son Dakika Haberleri: Suriye'den Gelen Serseri Kurşun 2 Kişiyi Yaraladı

Suriye'den Gelen Serseri Kurşun 2 Kişiyi Yaraladı

54 dakika önce

Suriye'den gelen serseri kurşun 2 kişiyi yaraladıGAZİANTEP - Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi.

Suriye'den Gelen Serseri Kurşun 2 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Suriye'den gelen serseri kurşun 2 kişiyi yaraladı

GAZİANTEP - Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Sınırı aşan mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile evinin önünde oynayan 5 yaşındaki D.Ö.'ye isabet etti.
İddiaya göre, Karkamış'ın karışışında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen mermiler, sınır hattında lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan D.Ö.'ye isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Nizip Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 5 yaşındaki D.Ö., Gaziantep'e sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Cerablus, Suriye, 3. Sayfa
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