Son Dakika Haberleri: - Suriye'den getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı
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- Suriye'den getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

1 saat önce

- Suriye'den getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı Suriye uyruklu kaçak eczacıya yapılan baskın polis kamerasınca saniye saniye görüntülendiKAYSERİ - Kayseri'de yurt dışından getirdiği kaçak ilaçları, kaçak olarak açtığı iş yerinde Suriyelilere sattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

- Suriye'den getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı
Suriye uyruklu kaçak eczacıya yapılan baskın polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi
KAYSERİ - Kayseri'de yurt dışından getirdiği kaçak ilaçları, kaçak olarak açtığı iş yerinde Suriyelilere sattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın iş yerine yapılan baskın polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Argıncık mahallesinde Suriye uyruklu A.E.S. isimli şahsın yurt dışından kaçak getirdiği ilaçları Suriye uyruklu insanlara sattığı bilgisi alındı. Alınan bilgi sonrasında operasyon yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.E.S.'yi takibe aldı. Yapılan takipte insanların muayene olmak ve ilaç almak için A.E.S.'nin kaçak olan iş yerine geldiği belirlendi.
Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri mahkeme kararı alarak iş yerine yaptığı operasyonda 4 bin 957 adet değişik markalarda, bir kısmı cinsel içerikli olmak üzere gümrük kaçağı ilaç ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 bin 800 kutu kaçak olmayan alım ve satımı izne tabi eczanelerde satılabilen ilaçlar ele geçirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen 7 bin 757 kutu ilaca el konularak İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Zanlı A.E.S. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.
- Suriye'den getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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