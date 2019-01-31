Suriye'den Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı
45 dakika önce
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 500 Hint bülbülü ele geçirildi.
Kilis
'in Elbeyli
ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Suriye
'den Türkiye
'ye getirilen 500 Hint bülbülü ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kilis'in Çobanbey Gümrük Sahasına gelen R.P. isimli şahıs ve yanında bulunan Suriye uyruklu F.M.'nin Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde kaçak yollardan 500 adet Hint bülbülünü Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Kilis Şube Müdürlüğüne Hint bülbülü kuşları teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlü tarafından şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. Maddesine göre "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçlarından cezai işlem uygulanmak üzere işlem yapıldıktan sonra, 500 adet Hint bülbülü Gaziantep
Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 2 kişi ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
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