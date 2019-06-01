Suriye'den Golan'a havan saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir havan topunun işgal altındaki Golan Tepelerine düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir havan topunun işgal altındaki Golan Tepelerine düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Suriye'den atılan 2 havan topunun Golan Tepelerindeki Cebel eş-Şeyh bölgesine düştüğü kaydedildi.

Saldırıda can kaybı veya maddi hasar olmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından 27 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan bir uçağa ateş açıldığı belirtilmişti. Bu saldırıya karşı İsrail uçağına ateş açan uçaksavar bataryasının vurulduğu kaydedilmişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesindeki askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı açıklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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