Son Dakika Haberleri: Suriye'den hacca gidecekler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı
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Suriye'den hacca gidecekler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı

1 saat önce

Suriyeli hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriye'den hacca gidecekler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı, System.String[]
Suriyeli hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapıyor.
Suriye'de yaşayan hacı adayları, kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getirmek üzere Kilis'in karşısındaki Babulselam ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babülhava sınır kapılarındaki işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.
Suriyeli yaklaşık 10 bin hacı adayı Türkiye'ye giriş yapacak.
AA muhabirine açıklama yapan Hac Komitesi ofisi sorumlusu Abdülilah Abdo, "Bu sene Suudi Arabistan 22 bin 500 kişilik kontenjan açtı. Suriyeliler, çeşitli ülkelerden yola çıkarak hac vazifesini yerine getirecek. Kutsal topraklara gidecek Suriyeliler, Babulselam ve Babülhava Suriye gümrük kapılarından yola çıkmaya başladı." dedi.
Abdo, Suriyeli hacı adaylarının Hatay, Gaziantep ve İstanbul üzerinden hacca gideceklerini söyledi.
Suriyeli muhaliflerin Suudi yetkilerle Şubat 2019'da imzaladığı protokole göre, Suriyelilere ayrılan hac kontenjanı 19 binden 22 bin 500'e çıkarılmıştı. Geçen sene Türkiye ve diğer ülkeler üzerinden toplam 19 bin Suriyeli hacca gitmişti.
Türkiye, Suriye, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:20 Kaynak: AA
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