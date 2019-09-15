Suriye'den ırak'a giden abd konvoyu görüntülendi

Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.

ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.