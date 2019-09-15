Son Dakika Haberleri: Suriye'den ırak'a giden abd konvoyu görüntülendi
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Suriye'den ırak'a giden abd konvoyu görüntülendi

1 saat önce

Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendiMARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.

Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.

ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Suriye'den ırak'a giden abd konvoyu görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:49 Kaynak: DHA
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