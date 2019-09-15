Suriye'den ırak'a giden abd konvoyu görüntülendi
40 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.
ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti Suriye'de hastane otoparkında bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 25 yaralı