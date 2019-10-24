Son Dakika Haberleri: Suriye'den ırak'a giden konvoy, nusaybin'den görüntülendi
Son Dakika Güncel Suriye'den ırak'a giden konvoy, nusaybin'den görüntülendi

Suriye'den ırak'a giden konvoy, nusaybin'den görüntülendi

1 saat önce

Suriye'den Irak'a giden konvoy, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak'a giden konvoy, Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy görüntülendi. Irak yönüne gittiği öğrenilen konvoydaki TIR'larda, üzerleri brandayla örtülü askeri araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

Öte yandan Irak yönünden geldiği belirtilen TIR'la 2 seyyar kulübenin Kamışlı'ya getirildiği anlar da görüntülendi.

Suriye'den ırak'a giden konvoy, nusaybin'den görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
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