Suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi
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SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
SURİYE'den Irak
yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi. Suriye
'den Irak'a yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu görüldü. Önünde tepe lambası açık siren çalan trafik aracı bulunan konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.
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