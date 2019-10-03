Son Dakika Haberleri: Suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi
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Suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi

2 saat önce

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi, System.String[]

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak'a yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu görüldü. Önünde tepe lambası açık siren çalan trafik aracı bulunan konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

- Mardin

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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