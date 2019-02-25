Son Dakika Haberleri: Suriye'den Irak Yönüne Giden Tır Konvoyu Görüntülendi

Suriye'den Irak Yönüne Giden Tır Konvoyu Görüntülendi

22 dakika önce

Suriye'nin iç kesimlerinden gelen tır konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde görüntülendi.

Suriye'den Irak Yönüne Giden Tır Konvoyu Görüntülendi, System.String[]
Suriye'nin iç kesimlerinden gelen tır konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde görüntülendi.

Suriye'nin iç kesimlerinden geldiği tahmin edilen tır konvoyu, Kamışlı çevre yolu üzerinden Irak yönüne doğru hareket etti. Büyük bölümü kapalı olan tır konvoyunda zırhlı araç, vinç ve iş makineleri taşıyan bazı tırlar da görüldü.

Konvoyun geçişi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

Mardin, Irak, Suriye, Güncel
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