Suriye'den kaçak yollarla Mardin'e gelen PYD'li 5 terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'den kaçak yollarla Mardin'e gelen PYD'li 5 terörist tutuklandı - Son Dakika

Suriye'den kaçak yollarla Mardin'e gelen PYD'li 5 terörist tutuklandı

6 saat önce

SURİYE'den kaçak yollarla geldikleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınıp, yapılan araştırmada terör örgütü PYD üyesi oldukları belirlenen 5 kişi, tutuklandı.

Suriye'den kaçak yollarla Mardin'e gelen PYD'li 5 terörist tutuklandı, System.String[]

SURİYE'den kaçak yollarla geldikleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınıp, yapılan araştırmada terör örgütü PYD üyesi oldukları belirlenen 5 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H. terör örgütü PYD üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü üyesi olmadıklarına yönelik verdikleri ifadeyi çelişki bulan jandarma gözaltı süresini uzattı.

TESLİM OLAN TERÖRİST, 5 ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Ek gözaltı süresinde soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, daha önce teslim olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanan terör örgütü üyesine, gözaltındaki 5 şüphelinin teşhisini yaptırdı. Teslim olan örgüt üyesi, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu, gözaltındaki 5 şüphelilere maaşlarını da kendisinin verdiğini söyledi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, ikna çalışmaları kapsamında Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma sonucu Nusaybin sınırından teslim olan İ.A. ile R.E.H.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
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