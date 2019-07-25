Suriye'den kaçan 3 terörist İzmir'de yakalandı
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Suriye'den kaçan 3 terörist İzmir'de yakalandıİZMİR - Suriye'den İzmir'e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
'den kaçan 3 terörist İzmir
'de yakalandı
İZMİR - Suriye'den İzmir'e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam
) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.
İzmir'de HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütüne yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında, 3 örgüt üyesinin Suriye'de silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra Türkiye
'ye kaçak olarak giriş yapıp İzmir'in Torbalı
ilçesine geldiği tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla yapılan şafak operasyonuyla yakalanan 3 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.
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