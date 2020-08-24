- Suriye'den kaçan aile incir hasadı için geri döndü - Son Dakika

- Suriye'den kaçan aile incir hasadı için geri döndü

İDLİB - İdlib kırsalında bulunan Zaviye Dağı köyünden Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle kaçan aileler, incir hasadı için geçici bir süre için geri döndü.

Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Zaviye Dağı köyünde, daha önce Esad rejiminin saldırılarından kaçan aileler, saldırıların durmasını fırsat bildi. Esad rejiminin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişelenen siviller, incir hasadı için terk ettikleri topraklara geçici olarak geri döndü. Çaresiz kalan siviller, kış mevsiminde ısınmak için ihtiyaçlarını giderebilmek için incir satarak para kazanmaya çalışıyor.

Terk ettikleri topraklara için hasadı için dönen Um Süleyman, "Eşim ve 2 oğlum hayatını kaybetti. Ailemde daha 12 kişi var. Onların ihtiyaçlarını karşılamam gerek. Hasat mevsimi başladığından beri buraya gelmeye çalışıyoruz. Uçak sesleri bizi korkutuyor. Arazilerimizdeki inciri alıp çadırlarımıza dönüyoruz. Bir yerde kalmıyoruz. Hayatta kalmak için her gün farklı bir yerde yerleşiyoruz "dedi.