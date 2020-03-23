- Suriye'den kaçan aileler boş okula sığındı - Son Dakika

- Suriye'den kaçan aileler boş okula sığındı

İDLİB - Suriye'nin İdlib bölgesine Esad rejiminin düzenlediği saldırılardan kaçan siviller, kalacak yer bulmayınca boş bir okula sığındı.

Dünya korona virüsü ile mücadele ederken, Suriye'de sivillerin de Esad rejiminin saldırılarından kaçışı sürüyor. Esad rejiminin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişelenen siviller, kalacak yer arıyor. Çaresiz kalan siviller, İdlib yakınlarında bulunan Şeyh Yusuf köyünde rejim saldırıları sonrasında boş kalan bir okula sığındı. Yemek ve içecek bulamayan siviller, hayatta kalmak içi dua ediyor. Ariha bölgesindeki Maataram köyünden kaçan siviller, yanlarına alabildikleri eşyalarla sığındıkları okulda yaşamaya çalışıyor. Siviller ıslanan kıyafetlerini sınıflardaki sıralara asarak kurutmaya, sıralarda uyumaya çalışıyor.