Son Dakika Haberleri: Suriye'den kaçış oyun oldu: IŞİD'den, mayın tarlalarından sıyrılıp Avusturya'ya ulaşabilir misiniz?
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Suriye'den kaçış oyun oldu: IŞİD'den, mayın tarlalarından sıyrılıp Avusturya'ya ulaşabilir misiniz?

43 dakika önce

Path Out adlı bilgisayar oyununu oynamak mültecilerle ilgili fikirlerinizi sorgulamanıza, hatta değiştirmenize sebep olabilir: Suriyeli grafik tasarımcısı Abdullah Kerem'in Avusturya'ya uzanan zorlu yolculuğundaki maceralarını ekran başında geçmeyi deneyebilirsiniz.

Suriye'den kaçış oyun oldu: IŞİD'den, mayın tarlalarından sıyrılıp Avusturya'ya ulaşabilir misiniz?, System.String[]

Path Out (Kaçış Yolu) adlı bilgisayar oyununu oynamak mültecilerle ilgili fikirlerinizi sorgulamanıza, hatta değiştirmenize sebep olabilir. Suriyeli grafik tasarımcısı Abdullah Kerem'in Avusturya'ya uzanan zorlu yolculuğundaki maceralarını ekran başında geçmeyi deneyebilirsiniz.


Path Out'ta oyuncular, gerçek olaylara dayanan sayısız görev ve zorluk içeren senaryoda Abdullah Kerem'in 2014 yılında Hama'dan başlayan ve Halep üzerinden Türkiye'den de geçen yolunu takip ediyorlar; askerlerden, isyancılardan ve mayın tarlalarında kaçarak güvenli bir yere ulaşmaya çalışıyorlar.

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Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:45 
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