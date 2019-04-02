Son Dakika Haberleri: Suriye'den Suruç'a Geçen Pkk/pyd'li Terörist Yakalandı

Suriye'den Suruç'a Geçen Pkk/pyd'li Terörist Yakalandı

14 dakika önce

SURİYE'nin Ayn el-Arab kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçen, terör örgütü PKK/PYD mensubu silahlı terörist yakalandı.

Suriye'den Suruç'a Geçen Pkk/pyd'li Terörist Yakalandı, System.String[]
SURİYE'nin Ayn el-Arab kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçen, terör örgütü PKK/PYD mensubu silahlı terörist yakalandı.

Suriye'nin, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Ayn el-Arab şehrinden sınır komşusu Suruç'a yasa dışı yollardan geçiş yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Gece yarısı sınırı geçen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, PKK/PYD mensubu olduğu saptanan teröristin üzerinde piyade tüfeği ile 39 mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:32 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel
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