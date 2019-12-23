Suriye'den Türk sınırına göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında yoğun diplomasi trafiği

Suriye'de Beşar Esad yönetimi ve müttefiki Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarının ardından Türk sınırına doğru kitlesel göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İdlib'e yönelik saldırılar ve Libya konusundaki görüş ayrılığıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.