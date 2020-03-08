Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası - Son Dakika Dünya

Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

6 saat önce

Esad yönetiminden, Türkiye’nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası, System.String[]

Suriye Haber Ajansı (SANA), İdlib'in güneyinde Türkiye'nin desteklediği grupların, "düşmanlıkların sona erdirilmesi" yolunda Moskova'da varılan uzlaşmanın ardından son 24 saat içinde 19 yeni ihlalde bulunduğunu iddia etti.


SANA, bu bilgilerin Rusya Koordinasyon Merkezi Başkanı Oleg Zhuravlev'in Sputnik'e verdiği demece dayanarak aktarıldığını duyurdu.

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Türkiye, Moskova, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:16 
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