Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım - Son Dakika

Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım

6 saat önce

SURİYE'de rejim tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın alanlara göç edenlere İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kızılay aracılığıyla insani yardım ulaştırdı.

Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım, System.String[]

SURİYE'de rejim tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın alanlara göç edenlere İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kızılay aracılığıyla insani yardım ulaştırdı.

İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay, Van, Adana, Mersin ve Osmaniye'den yola çıkarılan yardım malzemesi yüklü TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçirildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, ulaştırıldığı bölgedeki kamplarda sivillere dağıtıldı. İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Reyhanlı temsilcisi Mustafa Şanverdi, saldırılar nedeniyle insani dramın yaşandığı bölgedeki sivillere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdıklarını ve dağıtımın sağlandığını belirterek, şunları söyledi: "Büyük göçün ardından sınır bölgelerinde yaşam mücadelesi veren sivil halk için İyilik Derneği bağışçılarının desteğiyle toplanan 20 TIR acil yardım malzemesini kamplarda bulunan ailelere dağıtmaya devam ediyoruz. Acil yardım malzemeleri arasında ise 6 bin 500 adet battaniye, 2 bin 370 adet gıda kolisi, 7 bin 848 adet ayakkabı, 1350 adet sabun, 53 bin 330 adet giyim malzemesi, 24 bin çocuk bezi, 50 ton kömür, 2 bin 500 kilogram makarna, 2 ton mercimek, 75 ton un, 3 bin 800 adet gofret, 50 adet yatak bulunuyor."


Türkiye, Kızılay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
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