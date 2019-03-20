Son Dakika Haberleri: Suriye'den Türkiye'ye En Büyük Sevkıyata Darbe

Suriye'den Türkiye'ye En Büyük Sevkıyata Darbe

11 dakika önce

Gaziantep'te KOM ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaptığı operasyonla Suriye'den Türkiye'ye yapılan en büyük kaçak sigara sevkıyatına darbe vurdu.

Suriye'den Türkiye'ye En Büyük Sevkıyata Darbe, System.String[]
Gaziantep'te KOM ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaptığı operasyonla Suriye'den Türkiye'ye yapılan en büyük kaçak sigara sevkıyatına darbe vurdu. 3 ayrı tırın kasasında 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yasa dışı sigara ticaretinin önlenmesi, gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarılmasının önüne geçilmesi ve devletin vergi kaybını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'den Türkiye'ye kaçak sigara getirileceği ihbarını aldı. Kent girişlerinde gerekli tedbirleri alan polis ekipleri, durdurdukları 3 tırda arama yaptı. İlk etapta tahta taşıdıkları görünümü olan tırlarda kaçak tütün ve çay arama köpeği Curis'in tepki verdiği verdiği tepki üzerine tahtaların altında sac ve branda ile kamufle edilmiş, kaçak sigara paketlerine ulaşıldı. Tır şoförleri gözaltına alınırken, ele geçirilen toplam 638 bin paket kaçak sigaraya ise imha edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

(Ahmet Demir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

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