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Suriye'den Türkiye'ye geçen El-Kaide'li terörist İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu kategori'de yer alan ve Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen El-Kaide'li terörist Mevlüt Cüşkün, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye geçen El-Kaide'li terörist İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu kategori'de yer alan ve Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen El-Kaide'li terörist Mevlüt Cüşkün, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün (29) Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyesini izlemeye aldı. Uzun süre Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen Mevlüt Cüşkün adlı teröristin Başakşehir'de bir adreste gizlendiğini belirleyen terör polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde dün iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında El-Kaide'li terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan teröristin, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Hurraseddin (HAD) adındaki radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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