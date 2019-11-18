Son Dakika Haberleri: Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı
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Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı

6 saat önce

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı, System.String[]

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı. El-Kaide üyesi, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Terör Arananlar Listesinde' turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cükün'ün Suriye'den Türkiye'ye girdiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri örgüt üyesini izlemeye almış, 13 Kasım'da Başakşehir'de bir adreste yakalamıştı. Terör örgütü üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün, polisteki sorgusunun ardından 16 Kasım'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan El Kaide üyesinin, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Hurraseddin (HAD) adlı radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülüyordu.

(Sadık Kahraman/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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