Son Dakika Haberleri: Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı - Son Dakika

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı

6 saat önce

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandıİSTANBUL - Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı

İSTANBUL - Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı. El-Kaide üyesi, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Terör Arananlar Listesinde' turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cükün'ün, Suriye'den Türkiye'ye girdiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyesini izlemeye almış, 13 Kasım'da Başakşehir'de bir adreste yakalanmıştı. Terör örgütü üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün, polisteki sorgusunun ardından 16 Kasım'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan El Kaide üyesinin, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Hurraseddin adındaki radikal bir grubu içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülüyordu.

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı

Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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