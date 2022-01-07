Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer aldığı iddia edilen Suriye uyruklu H.Y.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Ekipler, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde olduğu belirlenen H.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis'e getirilen H.Y. jandarmanın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Suriye'den Türkiye'ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika