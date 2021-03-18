Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/ YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişi Mardin'de yakalandı - Son Dakika