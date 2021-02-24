Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı 'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.

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