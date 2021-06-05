Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/ YPG'li bir teröristin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi."
Kaynak: AA
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