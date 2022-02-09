Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı ifade edildi.
Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/ YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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