Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/ YPG'li 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Haber: ANKARA,