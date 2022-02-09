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Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı

09.02.2022 19:02
Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/ YPG'li 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Haber:  ANKARA,


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Suriye, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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