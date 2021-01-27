Suriye'den zorla getirilip dilendirilen 21 çocuk operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Suriye'den zorla getirilip dilendirilen 21 çocuk operasyonla kurtarıldı

İSTANBUL - Türkiye'ye yasadışı yollarla zorla getirilip dilendirilen 21 Suriyeli çocuk, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Bu çocukları dilendirdiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltın a alındı.

Edinilen bilgilere göre; kentin işlek caddelerde dilencilik yaptırılan çocukların artması ile birlikte harekete geçen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, "İnsan Ticareti" konusu ile ilgili Bağcılar'da bir adres tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün dilencilik yapan M.A. adlı yaşı küçük Suriyeli çocuğun yurda yasa dışı yollardan getirilerek kendinden yaşça büyük bir şahıs tarafından zorla dilendirildiğini belirledi. Bu kişi tarafından şiddet gördüğünü de anlatan Suriyeli çocuk, emniyet ekiplerince gözetim altına alındı.

Kış mevsiminde küflü ranzalarda soğukta zırla tutulmuşlar

Verilen bilgiler doğrultusunda geniş çaplı araştırma yapan polis, çok sayıda çocuğun Suriye'nin İdlib şehrinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilerek zorla çalıştırıldığını, bu çocukların toplu olarak İstanbul Bağcılar'da kış gününde ısıtıcı olmayan iki ayrı depoda sağlıksız koşullarda tutulduğunu belirledi. Çocukların yatıp kaldıkları küflü ranza ve rutubetli depoları tespit eden polis, dün söz konusu adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramada kimliksiz ve zorla dilendirilen tamamı Suriye uyruklu yaşları 10 ila 15 arasındaki 21 erkek çocuk kurtarıldı. Operasyonda, bu çocukları Suriye'den Türkiye'ye getirerek zorla dilendiren şebeke üyesi 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklar emniyet tarafından kurtarılarak koruma altına alınırken, yakalanan 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.