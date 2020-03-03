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Suriye Devlet Başkanı Esad parlamento seçimlerinin tarihini açıkladı
6 saat önce
Başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı.
Suriye'de 13 Nisan'da parlamento seçimlerinin yapılacağı duyuruldu. Bugün yayınlanan başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı. Ülkede 15 seçim bölgesi belirlendiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:56
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